Buurtsafari in Ulicoten: leerzaam wandelen door het dorp

Op dinsdag 15 september organiseert Ulicoten een buurtsafari. De wandeling, samen met groenaannemer Vebego Groen, geeft inwoners een kijkje in het groenbeheer en klimaatbeleid van de gemeente.

Gevonden voor jou

Tijdens de buurtsafari lopen deelnemers door de dorpskern van Ulicoten. Gemeente en groenaannemer laten zien hoe zij omgaan met groen, leefbaarheid en het klimaat. Ook kunnen inwoners hun ideeën en zorgen over de openbare ruimte delen.

De wandeling is bedoeld voor iedereen, van plantenliefhebbers tot betrokken buurtbewoners. Onderweg krijgen deelnemers uitleg over het groenbeheer en tips om planten, dieren en insecten te helpen in hun omgeving. De gemeente hoopt zo meer mensen bewust te maken van het veranderende klimaat.

Start bij kerk H. Bernardus

De buurtsafari begint dinsdag 15 september om zeven uur ’s avonds bij de kerk H. Bernardus in Ulicoten. De route is ongeveer anderhalve kilometer lang en duurt anderhalf uur. Deelnemers wandelen door het dorp onder begeleiding van medewerkers van de gemeente en Vebego Groen.

Er kunnen maximaal 25 inwoners deelnemen aan de buurtsafari. Vooraf aanmelden is verplicht. Inwoners krijgen een bevestiging na registratie. Wie mee wil doen, kan zich opgeven via een speciaal aanmeldformulier. Vol is vol!