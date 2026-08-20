Schoolstraat in Aarle-Rixtel tijdelijk afgesloten voor jubileum OJA

De Schoolstraat in Aarle-Rixtel is op 29 en 30 augustus afgesloten voor verkeer. Dit gebeurt vanwege het 45-jarig jubileum van OJA.

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Van zaterdag 29 augustus 2026, tien uur ’s ochtends, tot zondag 30 augustus, elf uur ’s avonds is een deel van de Schoolstraat in Aarle-Rixtel niet toegankelijk voor verkeer. Het gaat om het stuk tussen de Heindertweg en de Goossensstraat.

De afsluiting geldt voor alle voertuigen, maar voetgangers mogen wel door. De maatregel is getroffen vanwege het 45-jarig jubileum van OJA, dat op deze dagen wordt gevierd.