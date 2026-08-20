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Burendag in Balduinstraat Lieshout op 26 september

Vandaag om 09:32

De Balduinstraat in Lieshout is op zaterdag 26 september het decor voor een burendag. Het evenement krijgt toestemming van de burgemeester en vindt plaats van twee uur ’s middags tot tien uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de burendag is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het evenement biedt buurtbewoners de kans om elkaar beter te leren kennen en samen te genieten van activiteiten.

De aanvraag is op 17 augustus verzonden. De burendag zal plaatsvinden aan de Balduinstraat in Lieshout en is bedoeld voor bewoners en omwonenden.

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