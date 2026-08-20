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Alcohol schenken toegestaan tijdens Aarle Rockt in Aarle-Rixtel

Vandaag om 09:32

De burgemeester heeft toestemming gegeven voor het schenken van bier en wijn tijdens Aarle Rockt op zondag 20 september 2026.

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Aarle Rockt vindt plaats op de kiosk en het grasveld aan de Kouwenberg in Aarle-Rixtel. Het evenement mag alcoholische dranken schenken tussen twee uur ’s middags en elf uur ’s avonds. De vergunning is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening.

De ontheffing werd op 17 augustus 2026 verzonden. De gemeente Laarbeek heeft deze toestemming verleend aan de organisatie van Aarle Rockt.

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