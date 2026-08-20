Herdenking 200 jaar Zuid-Willemsvaart in Beek en Donk

Van 25 tot en met 29 september 2026 wordt in Beek en Donk de 200-jarige herdenking van de Zuid-Willemsvaart gehouden aan de Dijkstraat.

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De burgemeester heeft toestemming gegeven voor het evenement, dat vijf dagen lang plaatsvindt in Beek en Donk. Het gaat om een herdenking van de Zuid-Willemsvaart, een kanaal dat een belangrijke rol speelt in de regio. De vergunning voor het evenement is op 17 augustus 2026 verleend.

Het evenement is goedgekeurd op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. De Zuid-Willemsvaart, die in 1826 werd aangelegd, wordt dit jaar precies tweehonderd jaar oud. De herdenking zal plaatsvinden op de Dijkstraat, een centrale locatie in Beek en Donk.