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Verkeersmaatregelen Kringgildedag in Lieshout

Vandaag om 09:32

Op zondag 30 augustus zijn straten in Lieshout tijdelijk afgesloten vanwege de Kringgildedag.

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De gemeente Lieshout neemt verkeersmaatregelen voor de Kringgildedag. Een deel van de Beemdkant wordt afgesloten voor verkeer, met uitzondering van voetgangers, tussen half negen ’s ochtends en acht uur ’s avonds.

Tussen twaalf uur en half drie ’s middags zijn daarnaast diverse straten in het centrum gesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers, vanwege een optocht. De maatregelen zijn nodig om het evenement veilig te laten verlopen.

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