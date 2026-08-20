Alcohol toegestaan tijdens Kringgildedag in Lieshout

Op 30 augustus mag er bier en wijn geschonken worden bij Sint Servatiusgilde in Lieshout.

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Burgemeester van Laarbeek heeft toestemming gegeven voor het schenken van zwak alcoholische dranken zoals bier en wijn tijdens de Kringgildedag. Het evenement vindt plaats op zondag 30 augustus 2026, tussen negen uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds, op het terrein van het Sint Servatiusgilde aan de Beemdkant 30 in Lieshout.

De vergunning is verleend op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en geldt alleen voor de genoemde tijd en locatie. Het besluit is op 12 augustus 2026 verzonden.