Concert KLANK en KLEUR in kerk Aarle-Rixtel

Op 16 januari 2027 organiseert een harmonie een concert met lichteffecten in Aarle-Rixtel. Het evenement vindt plaats in de kerk aan de Dorpsstraat 5 en duurt van zeven uur tot half elf ’s avonds.

Gevonden voor jou

De burgemeester van Laarbeek heeft toestemming gegeven voor het evenement KLANK en KLEUR in de KERK. Dit concert, uitgevoerd door een harmonie met lichteffecten, wordt gehouden op zaterdag 16 januari 2027.

De vergunning is verleend op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het concert vindt plaats in de kerk aan de Dorpsstraat 5 in Aarle-Rixtel en duurt van 19.00 tot 22.30 uur.