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Rockbands spelen op terras Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout
Vandaag om 09:32
Op zondag 23 augustus 2026 treden rockbands op bij het Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout. Het evenement, genaamd Pul = Back, vindt plaats op het terras aan de Heuvel 5 en duurt van half drie ’s middags tot middernacht.
De burgemeester heeft toestemming gegeven voor het evenement Pul = Back, waarbij diverse rockbands zullen optreden. Het terras van het Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout vormt het decor voor deze muzikale zondag.
De vergunning is verleend op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het evenement begint om half drie ’s middags en eindigt om twaalf uur middernacht. De vergunning is op 12 augustus 2026 verzonden.
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