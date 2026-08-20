Rockbands spelen op terras Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout

Op zondag 23 augustus 2026 treden rockbands op bij het Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout. Het evenement, genaamd Pul = Back, vindt plaats op het terras aan de Heuvel 5 en duurt van half drie ’s middags tot middernacht.

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De burgemeester heeft toestemming gegeven voor het evenement Pul = Back, waarbij diverse rockbands zullen optreden. Het terras van het Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout vormt het decor voor deze muzikale zondag.

De vergunning is verleend op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het evenement begint om half drie ’s middags en eindigt om twaalf uur middernacht. De vergunning is op 12 augustus 2026 verzonden.