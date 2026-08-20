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Oliebollenkraam op oudejaarsdag in Lieshout
Vandaag om 09:32
Op 31 december 2026 mag een kraam op de Heuvel in Lieshout oliebollen, appelbeignets en warme dranken verkopen.
Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gegeven voor een tijdelijke standplaats op de Heuvel in Lieshout. Op oudejaarsdag, donderdag 31 december 2026, worden daar oliebollen en appelbeignets verkocht. Daarnaast kunnen bezoekers er koffie en thee krijgen.
De vergunning is verleend op basis van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit betekent dat de kraam één dag mag staan en daarna weer verdwijnt.
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