Metaallassen gemeld bij gemeente Land van Cuijk

In Overloon is een melding gedaan voor het lassen van metalen aan de Kleine Mortel 3. De gemeente Land van Cuijk heeft deze melding op 10 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De melding voor het lassen van metalen betreft een activiteit op het adres de Kleine Mortel 3 in Overloon. Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk hebben deze melding geregistreerd onder zaaknummers Z/512471 en Z/512473.

Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit besluit regelt onder meer welke activiteiten invloed hebben op de leefomgeving en hoe deze gemeld moeten worden.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.