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Airco bij woning Sint Anthonis is vergunningvrij
Vandaag om 09:34
Een geplande airconditioningsinstallatie met buitenunit aan de Wethouder Teunissenstraat in Sint Anthonis is door de gemeente Land van Cuijk beoordeeld als vergunningvrij.
Het gaat om een multi split airconditioningsinstallatie met één buitenunit bij een woning aan de Wethouder Teunissenstraat 2. Hoewel de werkzaamheden geen vergunning vereisen, moet het plan voldoen aan landelijke bouwregels zoals vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Burgerlijk Wetboek.
De gemeente benadrukt dat de installatie aan alle wettelijke eisen moet voldoen, waaronder regels die de relatie tussen buren kunnen beïnvloeden. Het besluit is genomen onder zaaknummer Z2026-00004284.
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