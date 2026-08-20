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Uitbreiding woonhuis Beugen krijgt groen licht
Vandaag om 09:34
Het woonhuis aan de Molenstraat 27 in Beugen mag worden uitgebreid. De gemeente Land van Cuijk heeft op 17 augustus de vergunning hiervoor verleend.
De eigenaar van het pand aan de Molenstraat 27 in Beugen heeft toestemming gekregen om het woonhuis uit te breiden. Daarbij wordt afgeweken van bepaalde regels in het Omgevingsplan. Het besluit is genomen op 17 augustus 2026.
De vergunning geldt voor bouwactiviteiten en het aanpassen van de standaard regels in het Omgevingsplan. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00004304.
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