Terrasvergunning verleend voor Mazza Bites in Cuijk

Restaurant Mazza Bites in Cuijk heeft toestemming gekregen voor een terras op het Stationsplein. De vergunning is verleend op 17 augustus 2026.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 17 augustus een terrasvergunning afgegeven voor Mazza Bites aan het Stationsplein 1. Dit betekent dat het restaurant nu officieel een terras mag plaatsen op deze locatie.

Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00003130 en betreft het adres Stationsplein 1, 5431CE Cuijk. Hiermee kan Mazza Bites bezoekers ook buiten laten genieten van hun gerechten. De vergunning is onderdeel van de reguliere procedures binnen de gemeente.