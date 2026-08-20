Uitrit aangevraagd bij Haagbeuk 13 in Cuijk

Voor een perceel aan Haagbeuk 13 in Cuijk is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een uitrit. De aanvraag is op 17 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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Het gaat om een uitrit op kavel 520, gelegen aan Haagbeuk 13 in Cuijk. Deze aanvraag wordt behandeld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Als dat nodig is, kan deze termijn met zes weken worden verlengd. Daarna volgt een besluit over de vergunning.