Parkeerplaatsen verdwijnen voor Romeinse Tempel in Cuijk

Elf parkeerplaatsen in de Kerkstraat in Cuijk worden verwijderd. Dit is nodig om ruimte te maken voor een plein bij een nieuwe Romeinse Tempel. Ook een gehandicaptenparkeerplaats wordt verplaatst.

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De gemeente Land van Cuijk heeft besloten elf parkeerplaatsen uit de blauwe zone in de Kerkstraat te verwijderen voor de aanleg van een plein bij de Romeinse Tempel. Dit project maakt deel uit van de promotie van het Romeins verleden en moet de binnenstad aantrekkelijker maken. Een gehandicaptenparkeerplaats wordt verplaatst naar het Kerkplein. Daar worden ook drie nieuwe parkeerplaatsen toegevoegd.

Omwonenden en ondernemers hebben zorgen geuit over de gevolgen van het verdwijnen van de parkeerplekken. De gemeente heeft deze zorgen afgewogen tegen het belang van verkeersveiligheid en het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de binnenstad. Volgens de gemeente zijn er op korte loopafstand voldoende alternatieve parkeerplekken beschikbaar, zoals in de Grotestraat, Deken van den Ackerhof en Waaistraat.

De maatregel is afgestemd met de politie en zal volgens het college bijdragen aan de veiligheid en aantrekkelijkheid van het centrumgebied.