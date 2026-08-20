Beslistermijn verlengd voor plannen 9 appartementen in Mill

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor de bouw van negen appartementen aan de Melkweg in Mill. Het gaat om een periode van maximaal zes weken.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de beoordeling van de aanvraag voor de bouw van negen appartementen aan de Melkweg in Mill meer tijd nodig heeft. De aanvraag werd op 25 juni 2026 ontvangen en betreft de adressen Melkweg 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2h en 2j.

De verlenging van de beslistermijn kan maximaal zes weken duren. Het betreft zaaknummer Z2026-00004240. Bezwaar maken tegen deze verlenging is niet mogelijk; dat kan pas nadat er een besluit is genomen over de aanvraag.