Navigatie overslaan
Ontdek

Beslistermijn verlengd voor plannen 9 appartementen in Mill

Vandaag om 09:34

De gemeente Land van Cuijk heeft de beslistermijn verlengd voor de bouw van negen appartementen aan de Melkweg in Mill. Het gaat om een periode van maximaal zes weken.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de beoordeling van de aanvraag voor de bouw van negen appartementen aan de Melkweg in Mill meer tijd nodig heeft. De aanvraag werd op 25 juni 2026 ontvangen en betreft de adressen Melkweg 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2h en 2j.

De verlenging van de beslistermijn kan maximaal zes weken duren. Het betreft zaaknummer Z2026-00004240. Bezwaar maken tegen deze verlenging is niet mogelijk; dat kan pas nadat er een besluit is genomen over de aanvraag.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.