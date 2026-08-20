Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ingesteld in Cuijk

In Cuijk is besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren aan de Cantheelen. Dit is bedoeld om een inwoner met een fysieke beperking dicht bij huis te laten parkeren.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een verkeersbesluit genomen om een parkeerplek aan de Cantheelen te reserveren voor een inwoner met een gehandicaptenparkeerkaart. Door de hoge parkeerdruk in de straat is het voor deze persoon niet altijd mogelijk om dichtbij de woning te parkeren. De gereserveerde plaats moet dit probleem oplossen.

Het besluit is genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994 en in overleg met de politie. Het doel is om de veiligheid en bruikbaarheid van de weg te waarborgen en inwoners met een beperking te ondersteunen bij deelname aan het maatschappelijke leven. De plek wordt gemarkeerd met een verkeersbord en een onderbord waarop het kenteken van de auto vermeld staat.