Veehouderij in Vorstenbosch krijgt mogelijk nieuwe omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben een ontwerpbesluit gepubliceerd om een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van een veehouderij aan de Molenweg in Vorstenbosch.

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Het gaat om een aanvraag voor de locatie Molenweg 2-4 in Vorstenbosch. Deze vergunningaanvraag valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het ontwerpbesluit is vanaf donderdag 20 augustus 2026 zes weken ter inzage.

De bijbehorende stukken kunnen digitaal worden bekeken via de website van officiële bekendmakingen. Fysieke inzage is ook mogelijk bij de gemeente Bernheze. Het ontwerpbesluit blijft beschikbaar tot en met 1 oktober 2026.