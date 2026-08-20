Gemeente Son en Breugel wil grond verkopen aan Dr. Berlagelaan

De gemeente Son en Breugel heeft het voornemen om drie stukken grond aan de Dr. Berlagelaan te verkopen aan een aangrenzende eigenaar.

Gevonden voor jou

Het gaat om delen van de percelen SON, Sectie A, nummers 5639, 1453 en 5648. Samen hebben de stukken grond een oppervlakte van ongeveer 78 vierkante meter. Volgens gemeentelijk beleid is er bij de verkoop van kleine stroken grond doorgaans maar één serieuze kandidaat: de eigenaar van het aangrenzende perceel.

De verkoop valt onder de regels die zijn opgesteld na het Didam-arrest, een uitspraak van de Hoge Raad die bepaalt dat gemeenten transparant moeten zijn bij het verkopen van grond. Deze transparantie geldt vooral wanneer er meerdere gegadigden zouden kunnen zijn.