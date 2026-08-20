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Grondverkoop Dr. Berlagelaan voor nieuw compact-station
Vandaag om 09:34
De gemeente Son en Breugel heeft plannen om grond te verkopen aan Enexis Netbeheer. Het perceel aan de Dr. Berlagelaan is bedoeld voor de bouw van een compact-station.
De gemeente Son en Breugel wil een perceel van ongeveer 24 vierkante meter aan de Dr. Berlagelaan 1 verkopen aan Enexis Netbeheer B.V. Het stuk grond, bekend als perceel SON, Sectie C, nummer 7409, is bedoeld voor de aanleg van een compact-station. Enexis is verantwoordelijk voor het elektriciteitsnet in de gemeente en wordt gezien als de enige geschikte koper.
Het compact-station zal bijdragen aan een stabiele elektriciteitsvoorziening in Son en Breugel. Enexis is de wettelijke netbeheerder en heeft daarom een belangrijke rol in de uitvoering van dit project.
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