Vergunningsaanvraag voor afvalverwerking in Son en Breugel

Bij Boomrooierij Weijtmans in Son en Breugel is een vergunningsaanvraag ingediend voor het veranderen van milieubelastende activiteiten.

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Het bedrijf Boomrooierij Weijtmans, gevestigd aan de Airborneweg 25 in Son en Breugel, heeft op 4 mei 2026 een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat onder meer om het opslaan, scheiden en verwerken van bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Ook vraagt het bedrijf toestemming voor activiteiten in het beperkingengebied van een rijksweg.

De vergunningsaanvraag valt onder de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Omgevingswet. Het gaat om meerdere activiteiten, waaronder een Natura 2000-activiteit en een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het verzoek heeft het DSO-verzoeknummer 2026050401784.