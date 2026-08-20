Wat zijn jouw mooiste liedjes allertijden? Stem hier voor de Top 1976

September is altijd de maand van de Top 900. Dit jaar hebben we de lijst meer dan twee keer zo lang gemaakt. Omroep Brabant bestaat namelijk op 1 september 50 jaar. Om dat te vieren hebben we ons geboortejaar gepakt en er een dubbeldikke toplijst van gemaakt. 1976 liedjes lang genieten.

Jouw lijstje mag minimaal 10 en maximaal 25 liedjes bevatten. Al die lijstjes bij elkaar vormen de lijst en die gaan we vanaf 1 september, onze verjaardag, uitzenden.

Door de enorme hoeveelheid liedjes gaan we de uitzendingen extra lang maken. Op werkdagen zijn we zelfs tot middernacht live met de Top 1976. De finaledag is op vrijdag 11 september.

Stem hier op je favoriete liedjes voor de Top 1976.