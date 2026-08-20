Straatfeest Gravinstraat Bavel mag doorgaan op 29 augustus

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een straatfeest in de Gravinstraat in Bavel. Het evenement vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2026 van drie uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

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De vergunning is afgegeven voor de locatie aan de Gravin van Leeuwensteinstraat 22 in Bavel. Het straatfeest duurt acht uur en is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen. De periode waarvoor de vergunning is verleend, loopt van 15:00 uur tot 23:00 uur.

Het kenmerk van deze vergunning is Z2026-005679. Bewoners en geïnteresseerden kunnen meer informatie opvragen via de website van de gemeente Breda.