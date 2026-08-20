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Omgevingsvergunning BCH Streetparty Breda ingetrokken

Vandaag om 09:39

De vergunning voor het organiseren van de BCH Streetparty op de Haagsemarkt in Breda is ingetrokken. Het besluit is op 18 augustus 2026 verzonden.

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De vergunning, die eerder was afgegeven, is op verzoek ingetrokken. Het evenement zou plaatsvinden op de Haagsemarkt in Breda. Het gaat om een omgevingsvergunning met bijbehorende regels.

Het besluit is verzonden op 18 augustus 2026 en heeft als kenmerk Z2026-004807. De vergunning was bedoeld voor de organisatie van de BCH Streetparty. Burgemeester en wethouders hebben de intrekking verwerkt.

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