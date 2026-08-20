Evenement Ulven(h)outdoor krijgt vergunning

Het evenement Ulven(h)outdoor in Ulvenhout heeft een vergunning ontvangen. Het vindt plaats op 29 en 30 augustus aan de Dorpstraat.

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Het evenement Ulven(h)outdoor aan de Dorpstraat 94 in Ulvenhout heeft toestemming gekregen om door te gaan. De vergunning geldt voor zaterdag 29 augustus van één uur ’s middags tot zondag 30 augustus negen uur ’s avonds.

Ulven(h)outdoor is een van de evenementen waarvoor de gemeente een officiële vergunning heeft afgegeven. De locatie ligt in het centrum van Ulvenhout. Het besluit is verzonden en geregistreerd onder kenmerk Z2026-004276.