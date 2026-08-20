Maarheeze krijgt twee laadplekken voor elektrische auto's

De gemeente Cranendonck heeft een ontwerpverkeersbesluit gemaakt voor twee nieuwe laadplaatsen aan Dissel in Maarheeze.

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Het college van burgemeester en wethouders wil twee parkeerplaatsen aan Dissel aanwijzen als laadplekken voor elektrische voertuigen. Het ontwerpverkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 14 augustus zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Budel.

In deze periode kunnen inwoners de stukken inzien en hun mening geven op het plan. Na de inzageperiode wordt, rekening houdend met de reacties, een definitief besluit genomen over de laadplaatsen in Maarheeze.