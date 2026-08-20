Melding opslagtank propaan in Budel-Dorplein

Bij een woning aan de Sepulchrestraat in Budel-Dorplein is een melding gedaan voor het opslaan van propaan in een opslagtank. Deze kennisgeving is op 13 augustus bij de gemeente Cranendonck binnengekomen.

Gevonden voor jou

De melding betreft een milieubelastende activiteit en is ingediend door een particulier. Het opslaan van propaan in een tank valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), dat geen bezwaarprocedure kent.

De locatie van de activiteit is Sepulchrestraat 163 in Budel-Dorplein. Het DSO-verzoeknummer van de melding is 20260813 00492, gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-013064.