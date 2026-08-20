Nieuwe laadplaatsen voor elektrische auto's in Maarheeze

Het college van Cranendonck heeft voorgesteld om twee laadplaatsen voor elektrische voertuigen te creëren aan Zicht in Maarheeze.

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Het gemeentebestuur van Cranendonck wil twee parkeerplaatsen aan Zicht in Maarheeze reserveren voor het opladen van elektrische auto's. Dit voorstel is vastgelegd in een ontwerp verkeersbesluit.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf vrijdag 14 augustus zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Cranendonck in Budel. Belangstellenden kunnen de stukken daar inzien na het maken van een afspraak. Ook zijn de documenten digitaal te raadplegen via het officiële publicatieblad.

Na de inzageperiode beslist het college definitief over het voorstel, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele reacties die tijdens deze periode worden ingediend.