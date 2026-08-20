Energieopslagsysteem aangevraagd in Eindhoven

In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een energieopslagsysteem op eigen terrein. Het systeem komt aan de Boven Zijde 9 en de aanvraag is op 18 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het plaatsen van een energieopslagsysteem op het terrein aan de Boven Zijde 9 in Eindhoven. Het energieopslagsysteem dient om elektriciteit op te slaan, bijvoorbeeld voor later gebruik. Het verzoek is ingediend op 18 augustus 2026 en geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007927.

De aanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Bezwaar maken tegen deze vergunning is nog niet mogelijk.