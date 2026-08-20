Advertentie
Energieopslagsysteem aangevraagd in Eindhoven
Vandaag om 09:44
In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een energieopslagsysteem op eigen terrein. Het systeem komt aan de Boven Zijde 9 en de aanvraag is op 18 augustus ontvangen.
De aanvraag betreft het plaatsen van een energieopslagsysteem op het terrein aan de Boven Zijde 9 in Eindhoven. Het energieopslagsysteem dient om elektriciteit op te slaan, bijvoorbeeld voor later gebruik. Het verzoek is ingediend op 18 augustus 2026 en geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007927.
De aanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Bezwaar maken tegen deze vergunning is nog niet mogelijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie