Vergunning verleend voor containerplaatsing in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een container aan de Wattstraat 21. Het besluit is op 18 augustus 2026 verzonden.

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Het gaat om een flitsvergunning voor het gebruik van openbare ruimte. Deze vergunning maakt het mogelijk om tijdelijk een container te plaatsen op het opgegeven adres in Eindhoven.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. De vergunning is verleend onder zaaknummer EHV-ZP2026-007938.