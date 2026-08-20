Kampeerontheffing verleend voor introductieweekend in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor een kampeerontheffing aan E.S.R. Thêta. De ontheffing geldt voor het introductieweekend op Kanaaldijk-Zuid 50.

Gevonden voor jou

De ontheffing is verleend op 18 augustus 2026 en maakt het mogelijk om tijdelijk te kamperen op het terrein aan Kanaaldijk-Zuid 50 in Eindhoven. Deze vergunning valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en is bedoeld voor het introductieweekend van studentenvereniging E.S.R. Thêta.

Met de ontheffing kan het evenement doorgaan zoals gepland. Het besluit is genomen door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven.