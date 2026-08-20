Schanseind in Made tijdelijk afgesloten voor waterleidingwerk

De Schanseind in Made is van 18 tot en met 26 augustus afgesloten voor werk aan de waterleiding.

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In Made wordt de waterleiding vernieuwd, waardoor de Schanseind tijdelijk is afgesloten. Dit duurt van donderdag 18 augustus 2026 om zeven uur ’s ochtends tot en met woensdag 26 augustus 2026 om vier uur ’s middags. De planning kan korter of langer worden afhankelijk van de werkzaamheden.

Hulpdiensten kunnen tijdens de afsluiting wel gebruik blijven maken van de weg. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen.