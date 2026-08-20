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Tijdelijke verkeersmaatregelen in Drimmelen voor Herengrachtconcert
Vandaag om 09:50
Op zaterdag 29 augustus 2026 worden diverse straten in Drimmelen afgesloten vanwege het Herengrachtconcert.
Burgemeester en wethouders van Drimmelen hebben besloten om tijdelijke verkeersmaatregelen in te stellen voor het Herengrachtconcert. De Herengracht, Dorpsstraat en Batterij worden afgesloten en er geldt een parkeerverbod.
De maatregelen zijn van kracht van vijf uur ’s middags tot middernacht, maar kunnen indien nodig langer of korter duren. Het doel is om de veiligheid en doorstroming tijdens het evenement te waarborgen.
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