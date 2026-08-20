Stichting Samen Tegen MS mag collecteren in Drimmelen

Stichting Samen Tegen MS heeft toestemming gekregen om geld in te zamelen in de gemeente Drimmelen van 19 tot en met 24 oktober 2026.

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De gemeente Drimmelen heeft op 13 augustus 2026 een vergunning verleend aan Stichting Samen Tegen MS. Hiermee mag de stichting van maandag 19 oktober tot en met zaterdag 24 oktober geld inzamelen voor hun doel: de strijd tegen de ziekte multiple sclerose (MS).

De inzameling vindt plaats binnen de gemeentegrenzen van Drimmelen. Met deze vergunning kan de stichting op verschillende locaties collecteren om geld op te halen voor onderzoek en ondersteuning rondom MS.