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Verkeersafsluitingen in Hooge en Lage Zwaluwe voor Delta Rhine Corridor

Vandaag om 09:50

De gemeente Drimmelen heeft tijdelijke verkeersmaatregelen aangekondigd in Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe. Straten worden afgesloten vanwege werkzaamheden aan het Delta Rhine Corridor-project.

Gevonden voor jou

In Hooge Zwaluwe wordt de Zonzeelseweg afgesloten bij nummer 27a van donderdag 27 augustus 2026 om zeven uur ’s ochtends tot vrijdag 28 augustus 2026 om vier uur ’s middags.

In Lage Zwaluwe gaan de Zwaluwse Pootweg en Honderdroedeweg dicht bij respectievelijk nummer 16 en 25. Dit gebeurt van maandag 31 augustus 2026 om zeven uur ’s ochtends tot dinsdag 1 september 2026 om vier uur ’s middags.

De afsluitingen zijn nodig voor werkzaamheden aan het Delta Rhine Corridor-project. De duur kan eventueel worden aangepast afhankelijk van de voortgang.

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