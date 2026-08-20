Opslag van goederen gemeld aan Ladonkseweg in Boxtel

Op Ladonkseweg 1a in Boxtel is een melding gedaan voor het opslaan van goederen.

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Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben op 16 juli een melding ontvangen over het opslaan van goederen aan de Ladonkseweg 1a. Dit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Het dossier heeft het kenmerk 2026071601782 en zaaknummer Z/511112. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.