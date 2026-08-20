Navigatie overslaan
Ontdek

Ingetrokken vergunning voor het rooien van bomen in Liempde

Vandaag om 09:53

De aanvraag voor het rooien van acht lindebomen langs de erfgrens in Liempde is ingetrokken. Het ging om bomen op de Roderweg 32, naast het bouwproject Hamsestraat-Roderweg.

Gevonden voor jou

Op 9 juli 2026 werd een vergunning aangevraagd om acht lindebomen te rooien langs de erfgrens van Roderweg 32 in Liempde. Deze bomen staan naast het bouwproject voor de woonwijk Hamsestraat-Roderweg.

De aanvrager heeft de aanvraag op 5 augustus 2026 ingetrokken. Waarom deze beslissing is genomen, is niet bekendgemaakt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Boxtel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.