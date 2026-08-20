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Ingetrokken vergunning voor het rooien van bomen in Liempde
Vandaag om 09:53
De aanvraag voor het rooien van acht lindebomen langs de erfgrens in Liempde is ingetrokken. Het ging om bomen op de Roderweg 32, naast het bouwproject Hamsestraat-Roderweg.
Op 9 juli 2026 werd een vergunning aangevraagd om acht lindebomen te rooien langs de erfgrens van Roderweg 32 in Liempde. Deze bomen staan naast het bouwproject voor de woonwijk Hamsestraat-Roderweg.
De aanvrager heeft de aanvraag op 5 augustus 2026 ingetrokken. Waarom deze beslissing is genomen, is niet bekendgemaakt.
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