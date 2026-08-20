Helmond geeft toestemming voor gevelwijzigingen

De gemeente Helmond heeft toestemming gegeven voor het wijzigen van gevels aan meerdere straten in de wijken Bruinvisstraat, Marlijnstraat, Kotterlaan en Vletstraat. Het besluit is op 13 augustus 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De goedgekeurde gevelwijzigingen hebben betrekking op adressen in vier straten in Helmond: Bruinvisstraat 30 tot en met 56, Marlijnstraat 16 tot en met 44, Kotterlaan 32 tot en met 60 en Vletstraat 1 tot en met 29. Het gaat om zowel even als oneven huisnummers.

De vergunning is verleend op basis van de standaardprocedure. Het zaaknummer van dit project is 079453129177. De wijziging betreft uitsluitend de gevels van de genoemde panden.