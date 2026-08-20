Parkeerverbod ingesteld aan Haaglaan in Helmond

De gemeente Helmond heeft een parkeerverbod ingesteld aan de zuidzijde van de Haaglaan, tussen de 1e Haagstraat en Kloosterweide. Dit besluit moet bewoners meer ruimte geven om hun uitweg te gebruiken.

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Vanaf 17 juli 2026 geldt een parkeerverbod aan één zijde van de Haaglaan in Helmond. De maatregel is genomen omdat bewoners hinder ondervonden van fout geparkeerde voertuigen die de uitweg tussen Haaglaan 20a en 22 blokkeerden. Het parkeerverbod wordt zichtbaar gemaakt met een onderbroken gele streep op de weg.

Volgens de gemeente Helmond blijft er voldoende parkeerruimte beschikbaar. Het verbod geldt alleen buiten de bestaande parkeervakken, zodat voertuigen niet meer tegenover uitwegen staan. Het besluit volgt na overleg met de politie en moet de verkeersdoorstroming verbeteren in de wijk, waar sprake is van hoge parkeerdruk.

Het parkeerverbod wordt van kracht zodra de markeringen op de weg zijn aangebracht.