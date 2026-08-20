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Burendag op Stationsstraat in Helmond op 27 september

Vandaag om 09:53

Op 27 september 2026 wordt een burendag georganiseerd op de Stationsstraat in Helmond. Voor dit evenement is een vergunning aangevraagd.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de vergunning is op 13 augustus 2026 ingediend bij de gemeente Helmond. Het gaat om een evenement waarbij buurtbewoners samenkomen op de Stationsstraat. De burgemeester moet nog een besluit nemen over deze aanvraag.

Pas nadat er een besluit is genomen, kunnen eventuele bezwaren worden ingediend. Verleende vergunningen worden door de gemeente apart gepubliceerd.

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