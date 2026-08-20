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Dakkapel aan voor- en achterzijde woning in Helmond toegestaan
Vandaag om 09:53
De gemeente Helmond heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van een woning aan de Witte de Withstraat.
De omgevingsvergunning is op 11 augustus 2026 verzonden. Het gaat om de woning op nummer 12 in de Witte de Withstraat in Helmond.
Een dakkapel zorgt voor extra ruimte en licht in een woning. Voor het plaatsen ervan is toestemming nodig van de gemeente, omdat het de uitstraling van een huis en de omgeving kan veranderen.
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