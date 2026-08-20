Helmond krijgt gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij Stationsplein

De gemeente Helmond heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen bij het Stationsplein. Het verkeersbesluit is genomen op 10 augustus 2026 en treedt in werking zodra het verkeersbord geplaatst is.

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Het besluit is genomen op verzoek van een bewoner uit het Stationsplein die voldoet aan de voorwaarden voor een gehandicaptenparkeerplaats. Dit omvat onder meer het hebben van een gehandicaptenparkeerkaart en de parkeerdruk in de omgeving. De gereserveerde plek wordt aangegeven met verkeersbord E6 voorzien van een onderbord met het kenteken van het voertuig.

Hoewel hierdoor een reguliere openbare parkeerplaats verdwijnt, vindt de gemeente het belangrijk dat mensen met een beperking dichtbij hun woning kunnen parkeren. Dit draagt bij aan hun mobiliteit en deelname aan de maatschappij. De nieuwe parkeerplek heeft volgens de gemeente weinig invloed op de parkeerdruk in de buurt.