Straat BBQ in Helmond krijgt groen licht

De gemeente Helmond heeft toestemming gegeven voor een straat BBQ aan de Leeuwenborchweide op zaterdag 26 september 2026. Het besluit is op 11 augustus verzonden.

Gevonden voor jou

Op zaterdag 26 september mag er een straatbarbecue worden gehouden aan de Leeuwenborchweide in Helmond. De vergunning hiervoor is op 11 augustus door de gemeente verleend. Het evenement is bedoeld voor bewoners van de straat en vindt plaats onder de voorwaarden van de vergunning.

De BBQ is een kleinschalig evenement dat voor buurtgenoten wordt georganiseerd. De vergunning geeft duidelijkheid over de regels waaraan de organisatoren moeten voldoen, zoals veiligheid en geluidsoverlast.