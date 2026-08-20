Toestemming voor Streetleague straatvoetbaltoernooi in Helmond

De Streetleague finale mag op 27 september plaatsvinden aan de Rembrandtlaan in Helmond. Dit is besloten door de gemeente, die hiervoor een evenementenvergunning heeft verleend.

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Het eindtoernooi van de Streetleague, een straatvoetbalcompetitie, krijgt groen licht van de gemeente Helmond. Het evenement wordt gehouden aan de Rembrandtlaan en staat gepland voor woensdag 27 september 2026.

De vergunning werd op 12 augustus 2026 verleend. Het zaaknummer dat bij deze vergunning hoort is 079453099930. Dit besluit maakt het mogelijk om het toernooi te organiseren op de genoemde locatie.