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Vergunning voor feesttent en kermis in Lithoijen

Vandaag om 09:55

De gemeente Oss heeft een vergunning verleend voor een feesttent en kermis op het Prelaat van den Bergplein in Lithoijen. Het evenement vindt plaats op 5 en 6 september 2026.

Gevonden voor jou

De feesttent en kermis zullen plaatsvinden op het Prelaat van den Bergplein, met het adres 5396 PH in Lithoijen. De vergunning is op 17 augustus 2026 goedgekeurd en een dag later verzonden.

Het besluit heeft kenmerknummer CLZ-00023670. Bezwaar maken tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum van 18 augustus 2026. Het evenement gaat ondanks een bezwaarprocedure gewoon door, tenzij een rechter anders beslist.

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