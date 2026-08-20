De gemeente Zundert heeft de locatie Hooghe Weide in Klein-Zundert aangewezen als inzamellocatie voor huishoudelijk afval. Het ontwerp-aanwijzingsbesluit is op 11 augustus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

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Op locatie Hooghe Weide kunnen bewoners hun restafval, groente-, fruit- en etensresten (GF+E) en oud papier en karton (OPK) kwijt. Dit geldt specifiek voor woningen zonder buitenruimte, woningen met een buitenruimte die alleen via de woning bereikbaar is, en hoogbouwwoningen. De inzameling gebeurt via (semi-)ondergrondse containers.

Randvoorwaarden voor het plaatsen van de containers zijn vastgesteld. Het ontwerp-aanwijzingsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 21 augustus zes weken ter inzage bij het gemeentehuis van Zundert. Daarnaast zijn de documenten digitaal beschikbaar via www.officielebekendmakingen.nl.