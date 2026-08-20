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Marktstandplaatsvergunning voor verkeerscampagne in Dinteloord
Vandaag om 09:58
De gemeente Steenbergen heeft een tijdelijke vergunning verleend voor een standplaats op de weekmarkt in Dinteloord. Op donderdag 27 augustus 2026 wordt hier de verkeersveiligheidscampagne ‘Spiegeltje, spiegeltje’ georganiseerd.
Op 18 augustus 2026 hebben burgemeester en wethouders van Steenbergen een tijdelijke vergunning verleend voor de weekmarkt op het Raadhuisplein in Dinteloord. De standplaats is bedoeld voor een campagne die de verkeersveiligheid onder de aandacht brengt.
Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer ZK26003459 en naar de aanvrager gestuurd. Op donderdag 27 augustus 2026 vindt de campagne plaats, waarbij bezoekers van de markt op het Raadhuisplein meer te weten kunnen komen over verkeersveiligheid.
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