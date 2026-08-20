Vergunning aangevraagd voor verbouwing woning in Lage Mierde

In Lage Mierde is een vergunning aangevraagd voor het verwijderen van een dragende binnenmuur en het plaatsen van een stalen balk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een woning aan Donkbeemd 29 in Lage Mierde. De gemeente Reusel-De Mierden ontving de aanvraag op 15 augustus 2026. Het gaat om een omgevingsvergunning die nodig is bij verbouwingswerkzaamheden zoals het slopen van muren of het plaatsen van constructieve elementen.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over de aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, zal dit bekend worden gemaakt en zijn de documenten met details in te zien. Op dit moment ligt de aanvraag nog niet ter inzage.