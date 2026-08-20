Schuurwoning en bijgebouw gepland in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van een schuurwoning met vrijstaand bijgebouw aan de Pastoor van Vroonhovenstraat in Schijndel.

Gevonden voor jou

Op 18 augustus 2026 is een aanvraag ingediend bij de gemeente Meierijstad. Het gaat om een vergunning voor het bouwen van een schuurwoning met een losstaand bijgebouw. De geplande locatie is aan de Pastoor van Vroonhovenstraat 11 A, in Schijndel.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt meestal binnen acht weken een besluit. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als extra informatie nodig is van de aanvrager. Het zaaknummer van deze aanvraag is OW-2026-3964.